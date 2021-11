Next Gen Finals, debutto ok per Nakashima e Alcaraz

09-11-2021 17:45

Si è aperta l’edizione 2021 delle Next Gen Finals.

In attesa del piatto forte delle Finals “seniores”, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre, l’Allianz Cloud di Milano vede battersi i migliori Under 21 dell’anno solare, seppure con qualche eccezione, viste le defezioni di Jannick Sinner e di.

In attesa dell’esordio di Lorenzo Musetti, che affronterà in serata l’argentino Sebastian Baez, nel pomeriggio si è aperto il Gruppo A con le sfide tra Brandon Nakashima e Juan Manuel Cerundolo e tra il numero uno Carlos Alcaraz e Holger Vitus Nodskov Rune.

I primi due punti sono stati conquistati da Nakashima, che ha piegato Cherundolo al termine di un match equilibrato, chiusosi con il punteggio di 4-1, 3-4(3), 4-1, 4-0 e da Alcaraz, che ha liquidato Rune per 4-3(6), 4-2, 4-0.

L’altra sfida del gruppo B vedrà invece di fronte Sebastian Korda e Hugo Gaston.

