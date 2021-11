Next Gen Finals, Musetti parte col piede sbagliato: Baez lo supera in 4 set

10-11-2021 00:13

Inizia con una sconfitta l’avventura di Lorenzo Musetti alle Next Gen Finals di Milano. Il carrarese, numero 58 del ranking mondiale, ha ceduto in 4 set all’argentino Sebastian Baez, bravo ad imporsi col punteggio di 4-1, 4-1, 3-4, 4-3 mettendo in discesa l’incontro fin dalle primissime battute.

Il sudamericano infatti ha approfittato oltremodo della partenza a marce basse dell’azzurro, sempre costretto a salvare una o più palle break nei propri turni di servizio. Sotto questa pressione Musetti ha così finito per cedere due volte la battuta sia nel primo che nel secondo set, entrambi portati da casa da Baez col punteggio di 4-1.

A questo punto l’italiano, dopo aver richiesto un medical time-out a causa di alcuni problemi respiratori (per fortuna superati in fretta), è finalmente riuscito a sciogliersi e facendo intravedere con più costanza alcuni sprazzi del proprio tennis si è arrampicato fino al tiebreak del terzo set vincendolo per 7 a 5.

Ritrovata la calma e con la fiducia data dal parziale appena conquistato, Musetti è quindi progressivamente concedendo sempre di meno a Baez e superando con meno problemi i propri turni di servizio. Si è arrivati così ancora una volta al tiebreak dove però, nonostante la rimonta da 0-3, Musetti alla fine ha dovuto cedere con onore al più meritevole argentino.

Costui dunque, dopo il bel numero contro l’allievo di Simone Tartarini, ora si trova a comandare la classifica del Gruppo B assieme a Sebastian Korda, messo alle strette dal francese Gaston nel pomeriggio ma alla fine vittorioso in rimonta per 3-4, 3-4, 4-0, 4-3, 4-0 dopo oltre due ore di gioco.

