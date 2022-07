Neymar incanta, Donnarumma para: il Psg trionfa in Supercoppa

31-07-2022 23:38

La nuova stagione del calcio francese si apre come si era conclusa la precedente, nel segno di un Paris Saint-Germain che sembra destinato a dominare anche la nuova annata.

Messi e compagni hanno infatti passeggiato nella finale di Supercoppa contro il Nantes, sconfitto 4-0 a Tel Aviv: tutto facile quindi per la squadra di Christophe Galtier, che bagna con un netto successo e con il primo trofeo il debutto ufficiale sulla panchina dei campioni di Francia.

Subito in partita con una traversa colpita da Marquinhos, il Psg viene però salvato in un paio di circostanze da Gianluigi Donnarumma, prima e dopo il vantaggio firmato a metà tempo da Messi su suggerimento di Neymar.

In pieno recupero del primo tempo il brasiliano raddoppia con una splendida punizione da 25 metri chiudendo di fatto i conti: nella ripresa tris di Sergio Ramos di tacco in mischia al 12′ e nel finale rigore trasformato da Neymar per un fallo di Castelletto (espulso) sullo stesso brasiliano.

Ora il Psg è atteso dal debutto in campionato, sabato 6 agosto in casa del Clermont.