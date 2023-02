Neymar non smentisce le voci di addio

"Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione"

Neymar in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Bayern Monaco ha glissato sulle voci di un suo addio al termine della stagione. L’attaccante brasiliano è tra i giocatori più criticati: “Le critiche sono legittime, ognuno ha la propria opinione e il proprio punto di vista che rispetto. Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, e lo farò fino alla fine della stagione”.

Contro i bavaresi il verdeoro si presenta al 100%: “Ho molta fiducia in me stesso, conosco le mie capacità e le mie qualità. Sto bene fisicamente e mentalmente”.