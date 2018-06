Neymar si accontenta: 'Sono il primo degli umani'

Se a Russia 2018 il protagonista più atteso è Leo Messi, forse all’ultimo Mondiale della carriera, i riflettori sono accesi anche su Neymar, chiamato a vivere un mese di spessore per confermarsi “aspirante” al trono della 'Pulce' e di Cristiano Ronaldo come miglior giocatore del mondo. Un traguardo che l’attaccante del Paris Saint-Germain pensa in verità di aver già raggiunto. O quasi, come si evince da un’intervista concessa a “Bolivia Talk” sul canale 'Desimpedisos': "Io sono il migliore del mondo, Cristiano e Messi sono di un altro pianeta…".

"A me non interessa più di tanto vincere il Pallone d'Oro – ha aggiunto Neymar – il premio individuale può far piacere ma io sono in Russia per vincere il Mondiale. Vincerlo sarebbe dare felicità a me stesso, alla squadra, alla mia famiglia e a un paese intero".

Neymar si dice poi pronto a subire i “trattamenti speciali” che subirà dai difensori avversari in Russia: "Prenderò botte emi marcheranno duro, lo so, ma non reagirò: io non ne sono capace, io so dribblare o fare gol. Credo di essere abbastanza maturo da potere affrontare queste situazioni senza problemi".

SPORTAL.IT | 15-06-2018 21:30