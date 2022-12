NFL, ancora indecisione sul futuro del QB Tom Brady

27-12-2022 13:24

Tom Brady si prenderà del tempo per valutare il suo ritiro, dopo la brevissima uscita del quarterback dei Tampa Bay Buccaneers prima della stagione 2022. Il quarantacinquenne aveva annunciato il suo ritiro dalla NFL a febbraio, per poi fare una repentina inversione di rotta appena quaranta giorni dopo.

A sole due partite dalla fine della Regular Season – anche se i Buccaneers sono in testa alla NFC South e possono conquistare il titolo della division con una vittoria contro i Jacksonville Jaguars – le domande sul ritiro del sette volte campione del Super Bowl si sprecano.

Il futuro di Brady, che sarà free agent alla fine di questa stagione, rimane in sospeso, ma dopo l’esperienza di quest’anno ha imparato a non prendere decisioni affrettate.

“Penso che la prossima volta che deciderò di ritirarmi, sarà la volta buona. Quindi, quando arriverà quel giorno, lo decideremo”, ha detto a Let’s Go! Podcast. “Sai, penso che quello che ho capito l’anno scorso è che devi essere davvero sicuro di farlo [annunciare il ritiro]. E per me, sapete, molte persone hanno vissuto questa situazione. Mi prenderò il mio tempo quando arriverà quel momento”.

Se dovesse continuare, Brady potrebbe decidere di rimanere con i Buccaneers o scegliere una nuova squadra per gli ultimi anni della sua carriera, con una serie di franchigie che sono state indicate come potenziali destinazioni.