NFL, infinito Tom Brady: nuovo passo verso la leggenda

Seconda giornata del campionato di NFL e sono sette le squadre capace di bissare il successo del turno inaugurale: tra queste i Panthers, perentori contro New Orleans.

I Cardinals invece si impongono di misura su Minnesota grazie a un piazzato di Prater. Primo successo nei tempi regolamentari per i Raiders in casa degli Steelers. Restano al palo le squadre di New York (Giants sconfitti di misura a Washington da un piazzato di Hopkins), mentre si sbloccano Baltimora, che contro Kansas City ringrazia un touchdown di Jackson e Washington.

Un capitolo a parte lo meritano i Tampa Bay Buccaneers campioni in carica, non tanto per il secondo successo in due gare, il 48-25 sugli Atlanta Falcons, bensì per l’ennesima impresa dell’infinito Tom Brady, che a 44 anni ha già realizzato nove passaggi da touchdown in due partite: contro i Falcons ne arrivano cinque e fanno quattro partite di fila sopra i quattro td. Eguagliata la seconda striscia più lunga dal 1950 ad oggi.

C’è altro da aggiungere?

I risultati della notte:

Pittsburgh Steelers-Las Vegas Raiders 17-26

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers 11-17

New York Jets-New England Patriots 6-25

Miami Dolphins-Buffalo Bills 0-35

Jacksonville Jaguars-Denver Broncos 13-23

Indianapolis Colts-Los Angeles Rams 24-27

Cleveland Browns-Houston Texans 31-21

Chicago Bears-Cincinnati Bengals 20-17

Carolina Panthers-New Orleans Saints 26-7

Tampa Bay Bucaneers-Atlanta Falcons 48-25

Arizona Cardinals-Minnesota Wikings 34-33

Seattle Seahawks-Tennessee Titans 30-33

Los Angeles Chargers-Dallas Cowboys 17-20

Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs 36-35

OMNISPORT | 20-09-2021 08:26