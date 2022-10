NFL, la solita super difesa porta i 49ers al successo

04-10-2022 08:17

Spettacolo nel Monday Night NFL. Tra le mura amiche, i 49ers si sono imposti con un secco 24-9 ai danni dei Rams, riportando il proprio record stagionale in perfetta parità (2-2), esattamente come i Rams (2-2).

Come nelle scorse partite, la difesa di Philadelphia è stata spettacolare, impedendo ai Rams di trovare un modo per azionare il proprio attacco (zero TD pass per Stafford). Questa volta anche l’attacco dei 49ers ha dato il proprio contributo. Tra le fila dei 49ers ottima prova di Samuel, autore di un TD con ricezione da 57 yards. Il QB di San Francisco Garappolo ha chiuso con 16/27 con un TD pass. Divertito Rice, leggenda dei 49ers presente alla partita.