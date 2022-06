NFL, si ritira la leggenda Ryan Fitzpatrick

02-06-2022 22:09

Ryan Fitzpatrick si è ritirato, come ha rivelato giovedì l’ex compagno di squadra dei Buffalo Bills Fred Jackson.

Il 39enne quarterback ha giocato in nove squadre per 17 stagioni, anche se la sua campagna del 2021 è stata interrotta da un infortunio all’anca alla prima settimana, cosa che lo ha escluso per tutto l’anno.

Fitzpatrick aveva firmato solo un accordo di un anno con i Washington Commanders – allora Washington Football Team – e non tornerà.

Jackson, compagno di squadra a Buffalo per quattro stagioni, ha condiviso un messaggio di Fitzpatrick, che dice: “Per sempre grato per il magico viaggio”.

Il messaggio è stato pubblicato su Twitter e Jackson ha aggiunto: “Congratulazioni per una carriera da urlo, Fitzy!!! Mi è piaciuto condividere il campo con te!!! La gratitudine è tutta mia!!!”.

Fitzpatrick chiude con 34.990 yard passate, al 32° posto nella classifica di tutti i tempi, anche se non è mai apparso in una sola partita di playoff.