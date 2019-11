Prova di forza dei Ravens che, nel Monday Night, si impongono sui Rams con un netto 45-6. gara mai in discussione con Baltimore che infila la nona vittoria in regular season (a fronte di sole due sconfitte).

Grande prova di Jackson. Il QB dei Ravens, al debutto in una gara valida per un Monday Night NFL, ha confezionato cinque TD pass (primo debuttante a riuscirci). Ha anche corso per 95 yards. Una performance da vero MVP.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 07:21