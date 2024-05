Le Nazionali di volley femminile e maschile in Nations League con il sogno di partecipare alle Olimpiadi: offerta di Dazn

Le Olimpiadi si avvicinano, ma ai Giochi di Parigi l’Italia non ha ancora la certezza di partecipare con le sue due nazionali di punta. Le Azzurre e gli Azzurri della pallavolo devono ancora staccare il biglietto per andare a caccia della medaglia olimpica. Per ottenere il pass devono affrontare la Volley Nations League: un super torneo riservato alle migliori squadre del mondo, comprese alcune di quelle che invece la qualificazione a Parigi l’hanno ottenuta.

Il torneo prevede un fitto calendario di partite. Le ragazze iniziano il loro cammino il 14 maggio e lo termineranno a metà giugno; i ragazzi invece inizieranno dal 22 maggio. I tantissimi appassionati del grande volley hanno la possibilità di seguire in diretta tutte le partite delle due nazionali facendo adesso un abbonamento a Dazn che copre completamente l’evento. L’abbonamento è proposto a un prezzo molto scontato.

Abbonati qui a Dazn e sfrutta lo sconto

In cosa consiste l’offerta di Dazn per vedere la Nations League di Volley

Chi fa adesso l’abbonamento, attivando il pacchetto Start paga solo 8,99€ al mese per i primi 12 mesi, invece di 14,99€. Tenuto conto che le due nazionali giocheranno 12 partite a testa: praticamente una partita la si può vedere per molto meno di 1€!

L’offerta è valida fino al 26 maggio 2024 solo per account attivati con il piano di abbonamento Dazn Start. Al termine del periodo al prezzo scontato di 12 mesi, l’abbonamento si rinnova alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta. È possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato.

Promozione accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal e attivabile solo su questa pagina (non tramite app). Attenzione che il metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione. Puoi disdire con 30 giorni di preavviso, senza alcun costo aggiuntivo, né restituzione degli sconti fruiti.

Cosa si può vedere con Dazn Start

Con il piano Start di Dazn oltre a tutto il miglior volley internazionale con la Nations League maschile e femminile, l’attesissima competizione valida per la qualificazione ai Giochi Olimpici Parigi 2024 si può anche seguire il basket italiano con tutta la Serie A, il basket europeo con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League. E poi ancora NFL, boxe, Ufc, One Championship e PFL nonché il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League.

