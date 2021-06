NHL: al via le finali di conference

Sono rimaste solo quattro franchigie in corsa per la Stanley Cup 2021. Al via le finali di conference nella post season NHL. Ad Ovest, i Vegas Golden Nights (considerati i favoriti al termine della regular season), se la vedranno con i Montreal Canadiens.

Per quanto concerne la Eastern Conference, grande attesa per la sfida Tampa Bay Lightning vs New York Islanders. Si tratta della rivincita dello scorso anno quando Tampa Bay si impose 4-2, per poi vincere la Stanley Cup ai danni di Dallas. Oggi Gara 1 tra Lightning e Islanders.

OMNISPORT | 13-06-2021 09:42