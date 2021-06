NHL: sorrisi all'over-time per Boston e Carolina

Proseguono le emozioni nella post season NHL. Grande successo di Boston che si impone sui New York Islanders per 2-1 all’over-time. Decide la rete di Marchand. Ora i Bruins guidano la serie sul 2-1.

Bel successo anche per Carolina che si impone nella sfida, valida per il terzo atto della serie, con Tampa Bay. Finisce 3-2 per gli Hurricanes, decisiva la rete di Staal. Carolina è ora in vantaggio 2-1 nella serie.

I risultati della notte:

TAMPA BAY – CAROLINA 2-3 OT (SERIE 1-2)

NEW YORK ISLANDERS – BOSTON 1.2 OT (SERIE 1-2)

OMNISPORT | 04-06-2021 07:45