NHL: Tampa Bay scappa sul 3-1, cade Boston

Due la gare di play-off NHL disputate nella notte. Bel successo di Tampa Bay che si impone, in gara 4, su Colorado (6-4 il finale). Decisivi Stamkos e Kucherov, con due gol a testa. I Lightning si portano sul 3-1 nella serie.

Riscatto New York Islanders: 4-1 in una delicata gara 4 contro Boston e serie nuovamente in parità (2-2). Gli Islanders cambiano marcia nel terzo periodo, in cui segnano la bellezza di tre gol.

I risultati della notte:

NEW YORK ISLANDERS – BOSTON 4-1 (SERIE 2-2)

TAMPA BAY LIGHTNING – CAROLINA HURRICANES 6-4 (SERIE 3-1)

OMNISPORT | 06-06-2021 08:31