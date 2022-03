Nibali potrebbe rientrare per il Gp di Larciano

07-03-2022 13:59

Inizio di stagione più tormentato non poteva esserci per Vincenzo Nibali che sta cercando piano piano la forma migliore.

Dopo aver preso parte alla Volta a la Comunitat Valenciana il siciliano ha subito un duplice stop: prima è stato infatti fermato dal covid, poi da una tonsillite, che ha ulteriormente prolungato il suo periodo di assenza dalle corse, che sostanzialmente durerà ormai almeno un mese.

Un vero peccato perchè proprio in questa specifica parte dell’anno si mette benzina nelle gambe e si cerca la miglior forma fisica per prepararsi alle grandi corse a tappe. Lo “squalo” ha dovuto rimandare il ritorno in sella di settimana in settimana costringendolo a saltare la Omloop Het Nieuwsblad, poi il Trofeo Laigueglia, la Tirreno – Adriatico, la Milano – Torino, così come la Milano – Sanremo, che nei giorni scorsi è stato lui stesso a cancellare dal proprio programma proprio perchè sprovvisto di uno stato di forma necessario per onorarla al meglio, come avrebbe voluto fare lui.

Nei prossimi giorni quindi è in programma un incontro a tre tra Nibali, dirigenti e tecnici per rivedere sostanzialmente tutto il programma primaverile dello “squalo” che molto probabilmente dovrà dare forfait anche alla sua amata Liegi-Baston-Liegi.

Molto probabilmente, una volta guarito del tutto, Nibali dovrà essere bravo ad alternare qualche corsa a qualche ritiro proprio per cercare di trovare la condizione migliore che gli permetta di essere al via del suo (probabile) ultimo “Giro”.

