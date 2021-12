Nick Kyrgios non vede l’ora di regalare spettacolo

24-12-2021 12:30

Dopo un 2021 che non l’ha visto per nulla brillare, Nick Kyrgios ha fatto il pieno di motivazioni e serenità e ora è pronto a rilanciarsi dando spettacolo nei primi tornei dell’anno in Australia.

“Ho tanta voglia di giocare in casa. Tennis Australia ha svolto un ottimo lavoro organizzando diversi eventi prima degli Australian Open dandoci più opzioni a nostra disposizione. Farò del mio meglio per regalare spettacolo ai fan” ha affermato il nativo di Canberra a News.com.

“Mi sento molto bene e sono felice. Un mio amico, Dimi, si è allenato con me in palestra e diversi ragazzi australiani hanno viaggiato per allenarsi col sottoscritto negli ultimi due mesi. Attendo con ansia l’estate australiana. Ora incrocio le dita e mi auguro che andrà tutto bene” ha rilanciato un Kyrgios volenteroso di iniziare il 2022 al meglio e lasciarsi alle spalle un’annata decisamente incolore.

OMNISPORT