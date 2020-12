Nicolas Burdisso sponsorizza Nandez

Centrocampista di sostanza, ma anche mediano davanti alla difesa o trequartista esterno. Queste le evoluzioni avute sul campo da Nahitan Nandez, che in una stagione e mezzo in Serie A con la maglia del Cagliari ha confermato le proprie qualità e la bontà della scelta della società sarda, protagonista di un altro bel colpo di mercato in salsa uruguaiana.

L’ex Boca Juniors è entrato da tempo nel mirino delle grandi della Serie A, in particolare l’Inter. E a sponsorizzarne la duttilità è Nicolas Burdisso, uno che lo conosce bene essendo stato direttore sportivo del Boca durante la permanenza di Nandez nel club Xeneize.

“Per l’Inter di Conte sarebbe perfetto – ha detto Burdisso in un’intervista a ‘Tuttomercatoweb’ – Ha la stessa grinta del suo allenatore. Anche a Roma e Napoli potrebbe essere molto utile, ma per l’intensità che mette in campo in ogni partita, secondo me, Nandez andrebbe benissimo anche in Premier. Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli”.



