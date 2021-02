Nicolas Nkoulou si sbilancia sul proprio futuro

Tornato protagonista sotto la gestione di Davide Nicola, Nicolas Nkoulou si appresta a vivere gli ultimi mesi al Torino.

In scadenza di contratto nel prossimo giugno, l’addio all’Italia del centrale camerunese è pressoché certo.

L’ex Marsiglia ha svelato il proprio sogno per il prosieguo della carriera in un’intervista rilasciata a ‘Marca’: “In futuro sarebbe una bella cosa poter tornare a giocare la Champions, ma per ora l’unico obiettivo è conquistare la salvezza con Belotti, Singo, Sirigu, Bremer, Izzo, i miei compagni e fratelli a Torino. Al momento l’unica ossessione è la salvezza col Torino, non abbiamo il diritto di fallire”.

“Il Torino è un club speciale per la sua storia – ha aggiunto – i trofei vinti e lo spirito che caratterizza il club: ne sono un esempio i suoi tifosi che, di generazione in generazione vivono questa tradizione”.

