Nicolato: "L'importante era cominciare bene"

Il ct dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato dopo la vittoria degli Azzurrini contro il Montenegro nella seconda giornata della fase di qualificazione agli Europei di categoria.

“Questo è stato un mini ciclo molto delicato, non è facile fare risultato con tutti. Oggi, ad esempio, il Lussemburgo ha pareggiato contro la Svezia a testimonianza di ciò che dicevo”.

“Non possiamo pretendere che questi ragazzi abbiano tutta l’esperienza che serve. Due di loro (Mulattieri e Lucca, ndr), ad esempio, sono arrivati con noi ieri. “Dobbiamo dare un’anima a questa squadre e, oggi, mi sembra che abbiamo fatto dei passi in avanti in questo senso. Abbiamo appena iniziato ma l’importante era cominciare bene. Nel prossimo mini ciclo affronteremo Bosnia e Svezia e non sarà facile”

OMNISPORT | 07-09-2021 19:49