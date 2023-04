Nicolò Pascuccio: “Vogliamo la salvezza”

Il direttore sportivo della Gelbison: “Dobbiamo stare sereni e puntare all'obiettivo, non dobbiamo fare miracoli e non è una situazione drastica”

05-04-2023 21:57

Nicolò Pascuccio, direttore sportivo della Gelbison (squadra di Serie C che partecipa al girone C) ha commentato l’arrivo di Mister Galderisi, nuovo tecnico della Gelbison.

Le parole del direttore: “La cosa più importante ora è mantenere la categoria, se il campionato partisse adesso saremmo a un punto dalla salvezza diretta e abbiamo tre giornate per centrare questo obiettivo. La concentrazione deve essere massimale, tutto il resto sono chiacchiere. Le valutazioni le faremo alla fine, questo ci deve tormentare notte e giorno senza pensare ai discorsi da bar”.

Conclude poi il dirigente: “Dobbiamo stare sereni noi prima di tutto puntando all’obiettivo, non stiamo parlando di una situazione drastica, non bisogna fare miracoli, abbiamo scelto il mister per traghettarci verso la salvezza”.