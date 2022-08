Nike blocca l'accordo di sponsorizzazione con lo Zenit

24-08-2022 22:43

Lo Zenit San Pietroburgo non ha ancora presentato la maglia per la stagione 2022/2023.

Secondo il portale Footy Headline, che ha svelato per l’Occidente la notizia, Nike (sponsor tecnico della squadra) ha preso le distanze dal club russo a causa dell'”operazione militare speciale” bellica in corso in Ucraina da più di sei mesi, e per questo motivo ha congelato il contratto bloccando la fornitura di materiale tecnico.

La squadra di San Pietroburgo indossa le divise della scorsa stagione, coprendo il simbolo del noto marchio americano con una toppa.