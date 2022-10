Nitto ATP Finals: Medvedev e Rublev a un passo dalla qualificazione

26-10-2022 12:32

Manca ormai poco alle ATP Finals di Torino e mancano gli ultimi tre pass per l’evento.

Al momento sono qualificati Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, che occupano i primi quattro posti della race. Presente poi anche Novak Djokovic, al decimo nella race, che ha ottenuto il pass da vincitore di una prova Slam e che chiuderà l’anno in top 20.

Mancano quindi gli ultimi tre posti: il quinto, sesto e settimo posto della race sono di Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Félix Auger-Aliassime. I primi due, in particolare sono praticamente certi della qualificazione.

L’ex numero uno al Mondo e finalista degli Australian Open 2022 scenderà in campo oggi a Vienna contro Nikoloz Basilashvili: già una vittoria di oggi potrebbe garantirgli la certezza di andare a Torino. Discorso simile su Rublev che ha un buon vantaggio sull’ottavo posto.

Differente la questione per Auger-Aliassime, reduce dalle vittorie negli ATP 250 Firenze-Anversa che ancora non sono sufficienti. Il canadese questa settimana gioca a Basilea e in caso di semifinale escluderebbe Matteo Berrettini praticamente out già dalla corsa e fermo ai box per infortunio.

Complessa anche la situazione per Jannik Sinner, che però ha qualche possibilità in più giocando questa settimana a Vienna. L’altoatesino non dovrà guardare solo ai suoi risultati ma anche a quelli di Auger-Aliassime, Fritz, Hurkacz e Norrie.

Nessuna chance nemmeno di vedere il detentore delle Finals del 2021, Zverev ancora fermo, dal Roland Garros per problemi fisici.