Sono giornate convulse per il calciomercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Le operazioni legate a Kostic, il cui arrivo pare sempre più vicino, al possibile acquisto di Paredes dal Psg e all’addio di Daniele Rugani stanno impegnando la dirigenza bianconera che, però, non ha ancora mollato quello che è uno degli obiettivi principali della sua campagna acquisti.

Juve ancora interessata a Zaniolo

A rivelarlo è Paolo Paganini, giornalista di RaiSport, secondo cui la Juve ha ancora qualche carta da giocare nella corsa a uno dei talenti più brillanti del campionato di serie A. “Si parla di Kostic e Morata, ma la Juventus non ha abbandonato la trattativa con la Roma per Zaniolo, nonostante l’inserimento del Tottenham, e sta cercando di chiudere anche per Paredes”.

Zaniolo, dunque, sarebbe ancora nei piani della Juventus, nonostante sul trequartista giallorosso attualmente sia in vantaggio il Tottenham degli ex Fabio Paratici e Antonio Conte.

I tifosi della Juve sperano nel colpo Zaniolo

Una notizia, quella dell’interesse ancora vivo per Zaniolo, che naturalmente ha attirato l’attenzione dei tifosi della Juve. “Giusto così. Kostic costerà meno di 20 milioni… Zaniolo sarebbe un investimento a cui vanno dietro da mesi, anche perché c’è Di Maria che farà solo un anno”, scrive nei commenti Manciullo.

“Ohhhh le belle notizie mattutine!”, esulta Fabio. Yuri ci crede: “Speriamo veramente che Zaniolo o Milinkovic-Savic siano ancora nell’orbita e che i dirigenti della Juve proveranno l’affondo”.

Anche per gli juventini priorità a Kostic

IceEyes, invece, si accontenterebbe del serbo: “Morata lo eviterei sinceramente, non è mai esploso e se prendiamo Kostic va bene così. Zaniolo sarebbe qualcosa in più. Basta provare sempre con gli stessi giocatori, sennò non se ne esce più, un po’ come con De Sciglio”.

Per Gianvito “Zaniolo è un giocatore che i dirigenti della Juve seguono da tempo, ma che porta con sé anche molti dubbi oltre che grandi prospettive. Se sono dietro da tanto tempo avranno fatto le loro valutazioni, ma se ci fosse stata una dirigenza Juve più consolidata sul mercato, starei meno dubbioso”.

