Roma: Zaniolo vuole restare

03-08-2022 09:27

Alla fine della fiera, Nicolò Zaniolo potrebbe rimanere in giallorosso. Secondo quanto scritto dalla Repubblica, l’unica vera offerta arrivata ai tavoli della società giallorossa per il classe ’99 è quella del Tottenham, che si è avvicinato ai 50 milioni di euro richiesti, mettendone sul piatto circa 40. La cifra, però, non sarebbe totalmente cash, in quanto consta del difensore Tanganga ed il centrocampista Ndombelè: l’arretrato viene però valutato molto meno dalla Roma, mentre il secondo non rientra nei piani di Mourinho, che gradirebbe Skipp o Reguilon. Ora, però, è Zaniolo a bloccare la corsa all’addio perchè ha compreso le ambizioni della società, ma la Juventus rimane con le antenne dritte pronta ad inserirsi nel caso di un cambio di idea da parte dell’attaccante scuola Inter

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE