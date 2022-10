02-10-2022 19:28

Novak Djokovic torna ad assaporare il gusto della vittoria, mesi dopo il trionfo di Wimbledon. Il tennista serbo ha battuto Marin Cilic nella finale del torneo Atp 250 di Israele.

L’ex numero uno del mondo ha coronato una settimana in cui è stato dominante, piegando in due set il croato in una partita senza storia, con i parziali di 6-3, 6-4. Il serbo, che ha vinto il torneo senza perdere un set, ha conquistato l’89esimo titolo della sua luminosa carriera.