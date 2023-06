Nuoto, al Settecoli brilla solo la Franceschi

Record italiano per l'azzurra

26-06-2023 13:50

Chiusura al Settecolli con il botto arriva grazie a Sara Franceschi.

La toscana ha vinto i 200 misti con un fantastico record italiano. La 23enne livornese ha nuotato in 2’09”30 (frazioni 28”80, 33”30, 36”80, 30”40), cancellando il 2’10”05 che lei stessa siglò lo scorso 15 aprile a Riccione quando, oltre a prendersi il pass per i Mondiali di Fukuoka, abbassò il 2’10”25 di Ilaria Cusinato del 2018.

“Sono scesa in acqua con l’idea di vincere e ce l’ho fatta. Avevo sensazioni molto buone e sono riuscita a rimanere davanti all’olandese nonostante lei abbia uno stile libero molto buono. Credo che l’allenamento e la forma fisica ci siano sempre stati, mancava quel passo in più mentale che sono riuscita a fare negli ultimi anni. Voglio finire l’anno secondo i miei buoni propositi, per poi iniziare il prossimo pensando alla terza olimpiade”.