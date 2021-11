Nuoto, bene gli azzurri nelle batterie. Attesa per Paltrinieri

04-11-2021 13:55

Dodici pass per le semifinali, due per le finali e quattro primati personali nella terza sessione di batterie degli Europei di Nuoto in vasca corta a Kazan.

Dopo il record del mondo di ieri della staffetta mista non ancano anche oggi le gare e le emozioni. Accedono alla semifinale dei 100 stile un’ottima Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli rispettivamente con il quarto e l’ottavo tempo.

Thomas Ceccon settimo e Alberto Razzetti ottavo si qualificano per la semifinale dei 200 misti, dando la sensazione di aver nuotato con margine.

Bene anche i 200 rana: accedono alle semifinali Francesca Fangio e la medaglia d’oro dei 100 Martina Carraro.

Nei 100 dorso il pass se li prendono Lorenzo Mora e Matteo Rivolta.

Tre centesimi e un posto dividono la primatista italiana (26”22) Silvia Scalia ed Elena Di Liddo che si qualificano per la semifinale dei 50 dorso con il quinto e il sesto tempo.

In chiusura Simona Quadarella e Martina Caramignoli, rispettivamente argento e quinta negli 800, accedono alla finale dei 1500 stile libero, in programma venerdì pomerggio, con il secondo e il terzo riscontro cronometrico.

Oggi intanto attesa per la sessione serale con la finale di Paltrinieri.

OMNISPORT