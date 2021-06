Nuoto, Caeleb Dressel supera di nuovo i record di Phelbs

Continua la progresssione di Caeleb Dressel in vista dei Giochi di Tokyo e non solo. L’americano in occasione dei Trials olimpici in corso negli States ha superato un altro record del mondo del connazionale Michael Phelps.

Questa volta si tratta dei 100 metri faralla, nuotati, nelle batterie del mattino, con il tempo di 50.17 abbassando così il record di Phelps (il tempo più veloce registrato sul suolo americano da qualsiasi atleta). Il vecchio record era di 50.22 ed era stato fissato ai Trials del campionato del mondo 2009 a Indianapolis.

In quell’occasione il tempo fu valido anche per il record del Mondo.

Dressel ha poi vinto la finale con il tempo di 49.76.

OMNISPORT | 20-06-2021 09:47