06-11-2022 14:16

La campionessa Ledecky firma un altro record in Coppa del Mondo. A Indianapolis la fenomena americama, dopo aver nei giorni scorsi firmato il miglior tempo di sempre nei 1500 sl, ha realizzato il record mondiale anche degli 800 sl in vasca corta in 7’57”42: cancellato il precedente di 7’59”34 della spagnola Mireia Belmonte del 2013 a Berlino.

Queste le dichiarazioni della Ledecky al termine dell’impresa: “Penso di aver messo molta pressione su me stessa dopo la scorsa settimana, ero già felice a Toronto a stare sugli 8 minuti ma ci ho pensato tutta la settimana a sfruttare questa opportunità. Volevo chiudere in bellezza questa Coppa e regalare una bella emozione ai fans. Avere i fans qui a fare il tifo per me ha significato molto, mi hanno spinto loro, li sentivo da metà gara, e capito che stavo andando al ritmo del record. Per me è sempre fantastico quando ti spronano”, ha raccontato la 7 volte campionessa olimpica e 19 volte iridata (nessuna come lei).

L’Italia comunque sorride, chiudendo la Coppa del Mondo con 14 podi, gli ultimi due proprio a Indianapolis venerdì: Ceccon 2° nei 100 sl in 46”27 dietro Chalmers (Aus, 45”55). Martinenghi è 2° nei 50 rana dietro Fink (Usa, 25”83) di 49 centesimi.