Nuoto di fondo – Paltrinieri “the king”: sua la 10 km di Eilat

12-11-2022 11:12

Semplicemente un fuoriclasse. Gregorio Paltrinieri vince ancora e lo fa a suo modo, con la gara che rasente la perfezione, aggiudicandosi così la 4° ed ultima tappa della World Serie del nuoto di fond a Eilat, in Israele.

La tattica è stata quella di nascondersi fino al 2° giro, per poi accelerare al 3° prima dell’imbuto finale, dove ha fatto la differenza. Il suo crono è stato di 1.46.41.8, precedendo il francese Marc-Antoine Olivier e l’ungherese David Betlehem. Con questo successo Paltrinieri mettete in bacheca l’ennesimo titolo del nuoto di fondo in un anno in cui è stato campione del mondo a Budapest, argento nella 5 km e bronzo nella 4×1.5.

Molto bene anche Domenica Acerenza. La sua prova gli è valsa il 5° posto in una specialità in cui è campione europeo in carica.