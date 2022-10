Nuoto, in Coppa del Mondo in evidenza Ceccon e Cusinato

22-10-2022 09:50

Prima giornata di gare della Coppa del Mondo Fina in vasca corta e subito doppietta azzurra.

A Berlino brilla Ilaria Cusinato che si prende i 200 farfalla in 2’05″30. La 23enne di Cittadella nuota un gara tutta all’attacco e tocca davanti la finlandese Laura Lahtinen (2’05″61) e l’americana Hall Flickinger terza sul podio in 2’05″63.

Riparte con una vittoria la stagione dello squalo azzurro Thomas Ceccon. Il 21enne di Schio comanda in 51″52 davanti al sudafricano Matthew Sates (51″62) e al canadese Javier Acevedo (51″74).

Ritrova le giuste sensazioni in vasca corta il campione del mondo di Abu Dhabi dei 100 farfalla, Matteo Rivolta, che coglie un buon terzo posto nella sua gara in 49″75. Il 31enne primatista italiano della distanza è precededuto dallo svizzero Noe Ponti, che chiude secondo (49″38) dietro l’inossidabile trentenne olimpionico Chad Le Clos.

Ancora un buon 200 rana e di nuovo sotto al personale. Lisa Angiolini si conferma col settimo tempo anche in finale.

Si conferma col terzo crono Nicolò Martinenghi che chiude i 100 rana in 57″14. Il 23enne di Varese è preceduto dall’americano campione mondiale in carica in corta e lunga Nic Fink (56″43) e dall’altro statunitense Reece Whitley in 57″06. Squalificato l’altro azzurro in finale Federico Poggio.

1. Ilaria Cusinato 2’05″30 pp

prec. 2’06″60 il 17 dicembre 2021 ad Abu Dhabi

2. Laura Lahtinen (Fin) 2’05″61

3. Hall Flickinger (Usa) 2’05″63

100 farfalla M

1. Chad Le Clos (Rsa) 48″58

2. Noe Ponti (Svi) 49″38

3. Matteo Rivolta 49″75

200 rana F

1. Tes Shouten (Ned) 2’19″55

7. Lisa Angiolini 2’22″13 pp

100 rana M

1. Nic Fink (Usa) 56″43

2. Reece Whitley (Usa) 57″06

3. Nicolò Martinenghi 57″14

Federico Poggio squal.

50 farfalla F

1. Katarzyna Wasick (Pol) 23″32

8. Silvia Di Pietro 24″40

100 misti M

1. Thomas Ceccon 51″52

2. Matthew Sates (Rsa) 51″62

3. Javier Acevedo (Can) 51″74