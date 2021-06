Nuoto, Laszlo Cseh convocato per la sua quinta Olimpiade

A Tokyo 2020 ci sarà anche Laszlo Cseh. Il nuotatore ungherese, 35 anni e icona del nuoto magiaro insieme alla Iron Lady Katinka Hosszu prenderà parte alla sua quinta Olimpiade.

Il nuotatore è stato ufficialmente convocato: già a marzo aveva ottenuto il pass per Tokyo nei 200 misti anche se il suo posto era in dubbio fino ai Giochi di Ungheria.

Gli assoluti però non hanno cambiato le carte in tavola: Laszlo ci sarà così come la Hosszu qualificata in quattro gare.

OMNISPORT | 22-06-2021 11:49