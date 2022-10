Nuoto, Ledecky sigla il nuovo record del Mondo nei 1500 stile

30-10-2022 15:15

Prestazione indimenticabile, durante la seconda tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Toronto, per Katie Ledecky. La nuotatrice statunitense ha infatti siglato il nuovo record del Mondo dei 1500 stile libero che già deteneva. La Ledecky nuota in 15’08″24, quasi dieci secondi meno rispetto al record precedente.

“È la prima volta che nuotavo questa distanza in vasca corta e non sapevo cosa aspettarmi – ha detto la Ledecky già campionessa olimpica e mondiale nella distanza in vasca lunga – Non avevo il record come obiettivo, ma sapevo che era a portata di mano in base ad alcune cose che avevo fatto in allenamento”.

Secondo gradino del podio per la brasiliana Beatriz Dizotti con 15’48″82, terzo posto per la canadese Laila Oravsky in 16’16″86. Bene anche l’azzurro Thomas Ceccon che ottiene il secondo gradino del podio nei 100 misti con il crono di 51”69. Due finali per Alberto Razzetti che ha terminato sesto i 200 farfalla e ottavo i 200 misti, mentre Federico Burdisso ha solo sfiorato l’accesso alla finale dei 200 farfalla.