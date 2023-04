Nuoto, Magnini: "Da questa Italia ci si aspetta sempre il meglio"

L'ex capitano della Nazionale azzurra ha parlato dello scenario della squadra italiana

24-04-2023 15:26

Filippo Magnini, ex del nuoto azzurro ha parlato in una lunga intervista a Corriere dello sport della sua vita, senza nuoto e della Nazionale italiana.

Sulla squadra azzurra ha detto: “Il fatto è che questa nazionale ha abituato tutti molto bene e ora ci si aspetta sempre il grande risultato È importante andare forte quando serve e le nostre punte faranno proprio così. Anche a me è capitato di soffrire in Primavera e poi crescere di condizione verso l’estate. Sono cose normali”.

Poi sul nuoto e sula sua carriera finita: “Mi sarebbe piaciuto seguire qualche gara dal vivo, ma l’attività di alto livello proprio non mi manca. Non riuscirei più a dedicarmi al 100% allo sport. Sono cambiate le prospettive e le priorità, come succede a tutti. Resta il fatto che mi piace allenarmi, tenermi per quanto possibile in forma”.

Oggi comunque lo sport e il nuoto fa parte della vita visto che segue i master: “Vivo il mondo dei master già da tempo, con i clinic alla Bocconi. Alla fine si tratta di fare qualcosa assieme a persone che comunque frequento».