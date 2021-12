Nuoto, Malagò sulla Pellegrini: "Tuffo? Un'emozione"

01-12-2021 15:59

Giovanni Malagò, come tante personalità dello sport, ha scelto di essere presente a Riccione (dove sono in corso gli Assoluti in vasca breve di nuoto), per l’ultima gara di Federica Pellegrini.

Non solo, Malagò si è anche tuffato con la nuotatrice e ha poi spiegato (a Corriere dello Sport): “Il tuffo con la Pellegrini? Era un atto doveroso ed è stata una emozione grande: ho la testa e l’anima divise tra la gratitudine per quello che Federica ha fatto da atleta e l’affetto per la persona. In questo sono fortunato perché ho vissuto questa lunghissima avventura. Sarei dovuto andare ad Eindhoven per la sua ultima gara, poi sapete che in Olanda all’ultimo il Governo ha vietato al pubblico di essere presente alla manifestazione”.

