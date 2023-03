Nuoto, Martinenghi: “Peaty finito? Vuole scendere sotto i 56 secondi”

Il campione mondiale dei 100 metri rana spiega: “Comunque, anche senza di lui, il livello della rana è stato altissimo”

06-03-2023 15:45

Nicolò Martinenghi è il campione mondiale dei 100 metri rana. Il suo grande avversario, Adam Peaty, è pronto a tornare in acqua dopo un lungo infortunio. Secondo l’azzurro, ci saranno ancora diverse battaglie tra i due: “Ho avuto modo di parlarci, soprattutto a Melbourne dove l’ho rincontrato. Ormai la frase ricorrente è che Peaty sia finito, ma io lascio passare via e non mi esprimo. Non è neanche rispettoso per un campione del suo calibro. So che ha creato un progetto per scendere sotto i 56 secondi. Comunque anche senza Peaty il livello della rana è stato altissimo”