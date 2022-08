Europei, Paltrinieri lancia la sfida nei 1500

16-08-2022 11:37

“La mia condizione? Migliore di quella di Budapest, credo di essere più pronto adesso”. A parlare, a La Repubblica, è Gregorio Paltrinieri. L’extraterrestre del nuoto italiano, questa sera (martedì 16 agosto, ore 18.52), sarà impegnato nella finale dei 1.500 stile libero agli Europei di Roma.

Paltrinieri sottolinea come “il crono di Budapest mi ha dato confidenza, anche se ce l’ho sempre avuta, e aver fatto delle buone prestazioni, compresi gli 800, aiuta. Il tempo sarà importante, ma ancora di più vincere. Sarà una gara veloce e dovrò andare forte”. Fra qualche ora, Paltrinieri partirà dalla corsia 3 e accanto avrà Wellbrock e Romanchuk: i due che lo hanno battuto nelle due ultime edizioni continentali. Il suo record europeo, stabilito a Budapest, è di 14’32″80. In tribuna ci sarà anche la fidanzata, la spadista Rossella Fiamingo: “Stiamo tanto insieme, ci siamo visti in questi giorni, lei – ha confidato Greg a La Repubblica – mi dà molta tranquillità. E mi rende felice che sia qui a guardarmi, è la prima volta che mi vede gareggiare dal vivo”.

Paltrinieri racconta poi come “sono migliorato nuotando in mare. E la gara degli 800 lo dimostra, una volta non ce l’avrei fatta a nuotarla così. Se qualche anno fa fossi arrivato ai 400 metri con gli altri sarebbe stata dura vincere. Dovevo – si legge nell’intervista a La Repubblica – staccarli prima. Adesso è diverso. Gli 800 li ho vissuti come una gara in mare: sono stato lì, ho aspettato, e quando ho dovuto dare la zampata, l’ho fatto e all’ultimo 100 ho spinto a bomba. Senza il nuoto di fondo, non sarei qua. Mi sono reinventato e trovato nuovi stimoli“.