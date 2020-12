Nuoto, Pellegrini: "Non vedo una mia erede al momento"

In un podcast trasmesso da Eurosport, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha parlato delle pressioni che la circondano da sempre: “Le aspettative non mi pesano, mi fa piacere vedere la mia immagine con la cuffia a un corso di nuoto, è un premio alla carriera. La pressione è qualcosa che ho imparato a gestire negli anni. La prima medaglia olimpica l’ho vinta a 16 anni e lì si è stravolto il mondo, ho vissuto la mia vita con i riflettori puntati su quello che facevo e non facevo, su quello che dicevo e non dicevo, ti ci abitui. E poi sono rimasta me stessa in questi anni, i momenti negativi capitano a tutti, anzi, non mi sono goduta i momenti positivi così tanto perché resetto subito. Il soprannome ‘Divina’? Non mi infastidisce, dà il termometro di quello che ho dato per il mio sport e ne sono felice“.

Esiste attualmente una sua erede? La ‘Divina’ ha una risposta a questa domanda: “Non vedo per adesso eredi a livello giovanile nella mia gara ma c’è già un ricambio generazionale forte. Il nuoto ha sempre avuto delle punte su cui puntare. Il mio futuro? L’acqua è la mia vita, ci sarà un po’ di acqua nei miei anni a venire anche se non so ancora bene quale”.

OMNISPORT | 22-12-2020 16:04