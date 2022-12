Nuoto, Pilato fuori della finale: "Non sono in condizione"

14-12-2022 11:36

Nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto di vasca corta, a Melbourne, l’unica vera nota stonata, dopo due argento, arriva dalla mancata finale nei 100 rana di Benedetta Pilato.

L’azzurra non è riuscita a centrare l’ultimo atto della sua gara. Non ha però cercato scuse ammettendo di non essere in buona forma fisica. “È palese che da settembre non ho vissuto dei bei mesi a livello sportivo, ora sto provando a recuperare un po’, speravo di mantenere quel po’ di forma che avevo gli Assoluti, ma capisco che è difficile. Questo inizio di stagione è stato complicato per me, sto cercando di recuperare e di guarire. Io ho fatto due gare brutte, ma queste condizioni non le ho mai viste: stavo morendo di freddo prima della gara, abbiamo tutti la tosse, se prima la forma era a uno ora è a zero”.