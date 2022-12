Nuoto, Quadarella verso i Mondiali di corta: "Ho ancora del margine"

05-12-2022 13:17

Tra le azzurre pronte per il Mondiale di Vasca Corta c’è anche Simona Quadarella, che in vista della rassegna (11 – 18 dicembre a Melbourne) su è raccontata a Sky Sport.

“Stiamo andando bene, lo abbiamo dimostrato nell’ultima stagione tra Mondiali ed Europei, siamo una bella Nazionale e sono contenta e orgogliosa di farne parte. Continuo a rimanere, soprattutto tra le donne, tra le più giovani, ma sono una delle veterane visto che ormai da anni faccio parte di questo gruppo”.

Il segreto della romana, che ha vinto qualcosa a tutti i livelli e in tutte le competizioni è stata la costanza. Cero il 2022 è stato forse un po’ al di sotto delle aspettative ma ora l’azzurra può ripartire senza porsi alcun limite.

Per quanto riguarda l’imminente Mondiale, spiega: “Per me la corta è sempre più complicata e ho sempre più difficoltà. Quando arriva una medaglia in un evento così ne sono tanta contenta e so di avere ancora tanto margine, vedremo se riuscirò a migliorarmi”.

Per la prima volta in corta ci saranno anche i “suoi 1500”: “Sarà una opportunità in più e non voglio nemmeno guardare più di tanto alle avversarie”.