Nuoto, verso i Mondiali di Corta: i convocati azzurri

16-11-2022 12:52

Dopo gli Assoluti, che hanno assegnato gli ultimi pass per il Mondiale di Corta di Melbourne di metà dicembre, sono state rese note ufficialmente le convocazioni alla rassegna.

Saranno venti gli atleti azzurri che parteciperanno alla XVI edizione dei mondiali in vasca corta, in programma dal 13 al 18 dicembre al Melbourne Sports and Aquatic Centre della capitale dello stato del Victoria. Gli azzurri proveranno a confermarsi: nell’ultima edizione di Abu Dhabi, lo scorso anno, conquistarono 16 medaglie (5 ori, 5 argenti e 6 bronzi).

La lista dei convocati:

FEMMINE (8)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene)

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene)

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics)

Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto)

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene)

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene)

MASCHI (12)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino)

Paolo Conte Bonin (Team Veneto)

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto)

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics)

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto)

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto)

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport)