Nuova avventura per Yaremchuk: è un giocatore del Benfica

Nuova avventura per uno dei giocatori rivelazione degli ultimi Europei. Si tratta di Roman Yaremchuk, attaccante ucraino che ha segnato 2 gol nella rassegna continentale giocata quest’estate con la sua Nazionale.

Un rendimento che, unito ai 23 gol segnati con la maglia del Gent tra tutte le competizioni nella scorsa stagione, ha spinto il Benfica a puntare su di lui pagandolo ben 17 milioni di euro.

Il titolato club portoghese ha annunciato questo colpo in entrata con un post sui propri canali social.

Contratto fino al 2026 per Yaremchuk che, dopo aver ben figurato con il Gent per tanti anni e dopo essere stato una delle sorprese degli ultimi Europei, deve dimostrare di poter reggere il peso di una maglia pesante come quella del Benfica.

OMNISPORT | 01-08-2021 08:07