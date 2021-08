Nuova avventura per Zirkzee: ceduto in prestito all'Anderlecht

Un talento da ricostruire: ecco cos’è oggi Joshua Zirkzee, reduce da sei mesi da incubo al Parma e desideroso di ripartire. Altrove, però. Non al Bayern. Perché l’attaccante olandese, come annunciato dal club bavarese, è stato ceduto nuovamente in prestito, questa volta all’Anderlecht.

Si tratta di un prestito semplice, secco, senza alcuna opzione di riscatto a favore dei belgi. Come annunciato dal Bayern sul proprio sito, si tratta di un trasferimento per consentire a Zirkzee di “farsi le ossa”.

“È importante che Joshua giochi il più possibile – dice il direttore sportivo bavarese Hasan Salihamidzic – L’Anderlecht gli offre questa possibilità. Ora Joshua può fare il prossimo passo della sua carriera professionistica in un campionato interessante e sono fiducioso sul fatto che disputerà una buona stagione”.

Zirkzee sarà l’erede di Lukas Nmecha, il centravanti che nella scorsa stagione ha messo a segno 18 reti nel massimo campionato belga: di proprietà del Manchester City, oggi il campione d’Europa Under 21 con la maglia della Germania gioca in patria nel Wolfsburg.

A differenza di Nmecha, come detto Zirkzee ha bisogno di tornare a esprimere le proprie potenzialità. Non l’ha fatto a Parma, ma non l’ha fatto nemmeno in questo precampionato, come dimostra il goal clamorosamente fallito in un’amichevole contro l’Ajax.

Su Zirkzee era segnalato anche il Verona, oltre al Feyenoord. L’Anderlecht ha però raggiunto un accordo con il Manchester City, prelevando Zirkzee per 12 mesi. Toccherà ai belgi provare a farlo rinascere.

