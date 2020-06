Nuova carriera per Gonzalo Rodriguez

A 36 anni compiuti la carriera di Gonzalo Rodriguez sta per concludersi. L’ex capitano della Fiorentina, che dal 2017 è tornato a giocare nel San Lorenzo, la squadra in cui è cresciuto, sembra infatti aver deciso per il ritiro alla scadenza del contratto con il club campione del Sudamerica nel 2014.

A riportarlo è 'Olè', dove si precisa però anche che Rodriguez ha ricevuto offerte di altri club per continuare a giocare, ma anche che il San Lorenzo è pronto a proporre al giocatore un ruolo da ambasciatore del club, che sia in Sud America o in Europa.



SPORTAL.IT | 03-06-2020 23:01