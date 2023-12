Nuovo sconto Dazn in vista di Genoa-Juve e Lazio-Inter. Offerta speciale sul piano Standard. In cosa consiste

In vista della seconda metà del campionato, Dazn lancia una nuova offerta per assicurarsi il piano Standard con un bello sconto sul prezzo base

La sedicesima giornata del campionato di Serie A si annuncia particolarmente importante. Le due capoclassifica continuano il loro duello a distanza: la Juve gioca venerdì sera a Genova contro il Genoa, mentre l’Inter gioca domenica sera a Roma contro la Lazio. Un turno quindi che potrebbe creare non poche difficoltà alle due nemiche in fuga. Dietro le due il Napoli che ospita il Cagliari che risorge sempre nei minuti di recupero, il Milan che ospita il Monza in un affascinante “quasi Derby” della Madonnina e poi da non perdere Bologna-Roma, con la bella macchina da gol di Motta che affronta il suo esatto opposto la “brutta” macchina da gol di Mourinho. E poi tante partite per la zona calda della classifica.

Insomma il campionato entra nel vivo e stanno poi per arrivare altre partite di cartello come Roma-Napoli, Juve-Roma solo per dire le prossime in calendario, senza dimenticare che da gennaio inizia il girone di ritorno per cui davvero i sogni di gloria per esempio di Inter, Juve, Bologna, Roma o di riscossa di Napoli, Milan, Lazio, Fiorentina, diventeranno qualcosa di molto più concreto. Per vedere in diretta tutti questi big match e in generale tutte le partite del campionato di Serie A si può approfittare di un’offerta flash di Dazn: chi si abbona adesso e fino a domenica 17 dicembre può godere di uno sconto interessante sul pacchetto Standard. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Offerta speciale Dazn: in cosa consiste

L’offerta speciale di Dazn riguarda il piano Standard: chi si abbona adesso e fino a domenica 17 dicembre paga solo 23,99€ al mese per i primi 6 mesi. Dopo i primi 6 mesi il piano Dazn Standard si rinnova a 30,99€ al mese. Quindi in sostanza uno sconto di 7€ al mese, quasi il 22% in meno. Come detto per godere dell’offerta c’è tempo fino a domenica 17 dicembre

Si può disdire con 30 giorni di preavviso, senza costi aggiuntivi ed è possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. Comunque sia, sul sito di Dazn ci sono tutti dettagli dell’operazione, che è sempre meglio leggere

Cosa contiene Dazn Standard

Include tutti gli sport disponibili su Dazn: la Serie A, la Serie B, LaLiga, il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, una selezione di partite di NFL, i canali Eurosport, il calcio femminile e molto altro.

Come si utilizza Dazn Standard

Si possono registrare fino a 6 dispositivi, si può guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica e fino a 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet

