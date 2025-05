GeVi Napoli, Matt Rizzetta non chiude la porta a Shaquille O'Neal: "Dobbiamo ancora parlare". Play-off, ecco il calendario

Il nuovo patron della GeVi Napoli non chiude la porta alla suggestione di un ingresso in società di O'Neal. "Ma prima fatemi parlare con lui...". E apre al solo NBA Europe

Il mistero continua ad aleggiare, ma non pensate che vi libererete tanto facilmente della sagoma di Shaquille O’Neal con il Vesuvio alle spalle. Un po’ perché Shaq è bello grosso e difficilmente si può far uscire dall’inquadratura (qualunque essa sia), un po’ perché la suggestione di vederlo all’interno del board della GeVi Napoli è troppo forte per pensare di poterla annacquare in un lasso di tempo tanto ristretto. Matt Rizzetta però, l’imprenditore americano che ha rilevato i due terzi della società, ha fatto capire che è presto per dare la cosa per fatta. Anche se qualcosa sotto ci cova, e questo al popolo partenopeo basta e avanza.

Rizzetta guarda oltre: “NBA a Napoli? Con l’arena giusta…”

Rizzetta, intervistato dalla redazione sportiva di Stile TV (emittente locale campana), ha fatto capire che la volontà di portare Shaq all’interno della società è comunque reale, sebbene ancora non si siano fatti passi avanti al riguardo. “Shaq è un amico, lo conosco da tanti anni ed è anche una persona che sa come fare affari. In questo momento però non posso dire cose che non sono ufficiali: sa che sono venuto a Napoli, sa che c’è stata questa acquisizione, ma del resto, credetemi, proprio non ne abbiamo parlato”.

Rizzetta però non chiude la porta, e anzi guarda comunque verso la sponda atlantica ipotizzando anche un futuro ben più in alto rispetto alle abitudini attuali. “C’è un progetto NBA per espandersi in Europa? Bene, dico che Napoli sarebbe una piazza molto appetibile e che farebbe la sua bella figura. Intanto proveremo a migliorare il PalaBarbuto, la cui agibilità oggi è a 3.900 posti, ma è chiaro che se vogliamo crescere per davvero c’è bisogno di creare nuovi spazi per la collettività, con numeri di capienza ben superiori”.

Voglia di sognare: “Grazie a chi ha salvato la società”

In questi giorni la gioia per un’acquisizione che potrebbe far decollare i sogni di gloria della piazza partenopea (che fino a metà stagione se l’è vista decisamente brutta, complice una partenza lenta che è costata il posto a coach Milicic, sostituito egregiamente da Giorgio Valli) passa sopra ad ogni altra cosa. E lo ha ribadito anche dopo aver seguito in tribuna Napoli-Genoa di Serie A.

“Sono felicissimo di essere arrivato a Napoli. Se la squadra ha raggiunto la salvezza è grazie al lavoro dei soci precedenti, quindi un enorme ringraziamento va al gruppo societario e alla tifoseria che è unica. Ora comincia una fase nuova: pragmatismo, intelligenza e ambizione saranno i nostri capisaldi, ma non voglio fare proclami inutili. Di sicuro so che ci divertiremo.

Napoli è una città unica con un popolo che vive di sport e di passioni. Per noi sarà uno stimolo in più. Le mie origini meridionali? A Campobasso siamo diventati parte della famiglia del Molise. Spero di guadagnare la stessa fiducia da parte del popolo partenopeo che per me è fantastico”.

Play-Off, svelato il programma: si parte con Trento-Milano

Napoli quest’anno non prenderà parte ai play-off LBA che scatteranno sabato prossimo, ma chissà che un occhio non lo butterà anche il buon Shaq da oltre oceano, impegnato come sempre nelle analisi dei play-off NBA con il network TNT Sports.

Gli uffici di lega hanno ufficializzato calendario e orari delle prime tre gare delle quattro serie di primo turno, riservandosi di aggiornare il programma di gara 4 e gara 5 (che verranno disputate solo se necessario). La partita inaugurale dei play-off vedrà di fronte Dolomiti Energia Trento e EA7 Emporio Armani Olimpia Milano sabato 17 maggio alle 18, mentre in serata si giocheranno Germani Brescia-Trieste (alle 20) e Trapani Shark-Unahotels Reggio Emilia (20.45).

Domenica esordio della testa di serie numero 1, cioè la Segafredo Virtus Bologna, opposta all’Umana Reyer Veezia (20,45). Gara 2 si giocheranno sugli stessi campi a 48 ore di distanza dalla precedente, gara 3 avrà invece campi invertiti e 72 ore tra una sfida e l’altra.

Play-Off, il calendario delle prime tre gare delle serie

GARA 1

Sabato 17 Maggio 2025

Ore 18: Dolomiti Energia Trentino-EA7 Emporio Armani Milano (Dazn-Dmax)

Ore 20: Germani Brescia-Pallacanestro Trieste ore 20.00 (Dazn-Eurosport 2)

Ore 20,45: Trapani Shark-Unahotels Reggio Emilia ore 20.45 (Dazn-Dmax)

Domenica 18 Maggio 2025

Ore 20,45: Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia ore 20.45 (Dazn-Dmax)

GARA 2

Lunedì 19 Maggio 2025

Ore 20: Dolomiti Energia Trentino-EA7 Emporio Armani Milano (Dazn-Eurosport 2)

Ore 20,30. Trapani Shark-Unahotels Reggio Emilia (Dazn)

Ore 20,45: Germani Brescia-Pallacanestro Trieste (Dazn-Dmax)

Martedì 20 Maggio 2025

Ore 20,30: Virtus Segafredo Bologna-Umana Reyer Venezia (Dazn-Eurosport 2)

GARA 3

Giovedì 22 Maggio 2025

Ore 19,30: Pallacanestro Trieste-Germani Brescia (Dazn)

Ore 20: Unahotels Reggio Emilia-Trapani Shark (Dazn-Eurosport 2)

Ore 20,45: EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino (Dazn-Dmax)

Venerdì 23 Maggio 2025

Ore 20,45: Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna (Dazn-Dmax)