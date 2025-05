Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Venezia

Il programma completo della 35ma giornata di Serie A: dove vedere le partite in diretta tv e streaming e tutti gli orari. Si parte con Torino-Venezia, si chiude con Genoa-Milan.

Le partite sono sempre meno e in punti in palio scottano di più: in Serie A ancora quasi niente è deciso e le ultime quattro giornate saranno determinanti per gli obiettivi delle squadre coinvolte nella lotta al titolo, alla Champions e all’Europa, e alla salvezza.

Serie A, via con Torino-Venezia

La 35esima giornata di Serie A prende il via con il consueto anticipo del venerdì. Il Venezia, dopo la sconfitta contro il Milan, cerca punti salvezza contro un Torino che ormai non chiede più nulla alla propria classifica.

Torino-Venezia ore 20.45 DAZN e Sky

Le partite di sabato 3 maggio

Il Cagliari ha otto punti di vantaggio sulla terzultima e può stare sereno, anche se nel calcio fin quando non c’è l’aritmetica può succedere di tutto. Nicola potrebbe andare in vacanza in anticipo con una vittoria contro l’Udinese, che come unico obiettivo ha la parte sinistra della classifica. Lo stesso traguardo che può raggiungere il Como, tra le squadre più in salute della Serie A: la formazione di Fabregas sarà ospite del Parma di Chivu, reduce da sette risultati utili di fila. Il Napoli per tenersi stretto il primo posto non può disperdere punti, a partire dalla prossima sfida contro il Lecce. Chiude la serata del sabato l’Inter, che dopo le fatiche contro il Barcellona, deve vedersela contro il Verona a San Siro.

Cagliari-Udinese ore 15.00 DAZN Parma-Como ore 15.00 DAZN Lecce-Napoli ore 18.00 DAZN Inter-Verona ore 20.45 DAZN/Sky/Now

I match in programma domenica 4 maggio

La Lazio per continuare a coltivare il sogno Champions League deve ritornare al successo e contro un Empoli in lotta per la salvezza non sarà semplice. Diverso il discorso per l’Atalanta, che se la vedrà contro un Monza già praticamente in B. Roma-Fiorentina sarà un crocevia importante per il quarto posto: i giallorossi sono in forma e con una vittoria potrebbero togliere i viola dalla corsa. La domenica si chiuderà con la sfida tra il Bologna e la Juventus, altro big match per conquistare l’Europa che conta.

Empoli-Lazio ore 12.30 DAZN Monza-Atalanta ore 15.00 DAZN Roma-Fiorentina ore 18.00 DAZN/Sky/Now Bologna-Juventus ore 20.45 DAZN

Genoa-Milan chiude la giornata di Serie A

La giornata volgerà al termine lunedì con il match tra il Genoa e il Milan: i rossoneri devono cercare in tutti i modi di prendersi un posto per l’Europa, mentre il Grifone ha ormai già finito la propria stagione.

Genoa-Milan ore 20.45 DAZN

Dove vedere la Serie A

Tutte le partite del campionato si possono vedere in diretta su Dazn. Mentre tre gare alla settimana sono trasmesse anche su Sky in tv e in streaming su Sky Go e Now