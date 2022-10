Marco Odermatt inizia alla grande la Coppa del Mondo con una vittoria da dominatore.

23-10-2022 14:49

Marco Odermatt era il grande favorito e inizia la stagione di Coppa del Mondo spadroneggiando in lungo e in largo il gigante di Sölden, ennesima vittoria sul Rettenbach dopo la vittoria del 2021. La vittoria se la è costruita grazie a due manche scese con zero errori e mostrando un ritmo impossibile per tutti gli avversari-

Secondo e terzo Zan Kranjec e Henrik Kristoffersen, entrambi in miglioramento dopo la prima manche. L’unico azzurro arrivato a punti è Giovanni Borsotti (28° dopo un grave errore). Luca De Aliprandini non aveva completato la discesa della mattina.

L’ordine di arrivo dei primi 10

1. M. ODERMATT (SUI) 2:04.72

2. Z. KRANJEC (SLO) +0.76

3. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.97

4. L. BRAATHEN (NOR) +1.10

5. R. WINDINGSTAD (NOR) +1.11

6. T. FORD (USA) +1.16

7. L. MEILLARD (SUI) +1.19

8. A. SCHMID (GER) +1.37

9. S. HADALIN (SLO) +1.38

10. T. FAVROT (FRA) +1.40