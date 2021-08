Colpo in difesa per la Fiorentina. Il terzino del Real Madrid Alvaro Odriozola si trasferisce nella squadra viola in prestito secco: il giocatore è atterrato a Firenze nella serata di venerdì.

“Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina”, sono state le sue prime parole ai cronisti presenti in aeroporto. Odriozola sabato sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto con la società toscana.

OMNISPORT | 27-08-2021 20:31