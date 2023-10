Offerta Dazn: piano Standard in prova a 19,90 euro per tre mesi. Milan-Juve con lo sconto

Nuova occasione per vedere le partite del campionato (e non solo) a un prezzo molto ridotto per i primi 3 mesi: c'è tempo fino al 22 ottobre

Il campionato arriva alla sua nona giornata e propone alcune sfide molto molto importanti. Su tutte Milan-Juve che mette di fronte due delle sicure protagoniste della lotta scudetto. Ma attenzione anche alle trasferte di Inter a Torino e Napoli a Verona. E per la parte bassa della classifica un drammatico Salernitana-Cagliari, senza dimenticare il derby toscano Fiorentina-Empoli. Insomma una giornata piena di partite che suonano già come decisive o che possono cambiare in modo sensibile il destino di molte squadre in questo campionato.

Questa settimana c’è un’occasione molto interessante per convincere anche gli indecisi a fare il contratto con Dazn e vedere a un prezzo scontatissimo non solo Milan-Juve o Toro-Inter ma tutte quante le partite del campionato. Infatti a chi si abbona al Piano Standard entro domenica 22 ottobre, Dazn consente di pagare 19,90€/mese per i primi 3 mesi (poi dal quarto pagherà 40,99€/mese). Per chi fosse interessato al super sconto il consiglio è di fare un giro sul sito di Dazn, leggere le condizioni e abbonarsi:

Le partite della 9a giornata

La giornata inizia subito con un sabato che presenta 3 partite di cartello. Prima di tutto Verona-Napoli alle 15.00. Al Bentegodi scende in campo la squadra campione che però sta vivendo un avvio di stagione piuttosto tribolato. Il cambio di allenatore sembra avere tolto forze a una formazione apparsa a tratti, lontanissima parente della macchina da gol ammirata nell’ultima stagione. Garcia ha una sorta di fiducia a tempo e deve sbrigarsi a prendere veramente il comando del “ciuccio” prima che sia troppo tardi. Di fronte trova però una squadra piuttosto quadrata e soprattutto un ambiente non molto amichevole. Alle 18.00 di sabato vi segnaliamo Torino-Inter. L’Inter è la grande favorita per lo scudetto, il Toro è la solita mina vagante della Serie A. Sulla carta i nerazzurri dovrebbero essere i favoriti anche per questa partita, specie con un Lautaro così spietato, ma la sensazione è che il match possa riservare delle sorprese. La terza partita è quella delle 20.45 ed è un interessante Sassuolo-Lazio: in campo due squadre-flipper che sanno giocare palla a terra e quando sono in giornata possono davvero dare spettacolo. Sicuramente non sarà una partita noiosa: spettacolo e gol sono assicurati.

Domenica prevede 5 partite: Roma-Monza alle 12.30; Salernitana-Cagliari e Frosinone-Bologna alle 15.00; Atalanta-Genoa alle 18.00. Lunedì alle 18.30 si chiude con Udinese-Lecce e alle 20.45 con Fiorentina-Empoli. Tutte partite e squadre che per un verso o per l’altro stanno scatenando la curiosità dei tifosi: per esempio quanti tifosi del Bologna o della Fiorentina avrebbero pensato di vedersi così in alto in classifica e soprattutto di veder giocare così bene la propria squadra? Chi non avesse ancora fatto l’abbonamento non deve perdere questa occasione con Dazn che consente di sottoscrivere il piano Standard a sole 19.90€/mese

La supersfida Milan-Juve a un prezzo scontato

Domenica 22 ottobre alle 20.45 tutti fermi c’è Milan-Juve. La partitissima. Di fronte le due squadre più amate (e odiate) d’Italia, due acerrime rivali sul campo ma che in fondo in fondo si sono sempre rispettate. Il Milan, pur non impressionando, è primo in classifica; la Juve, pur non impressionando, è terza. Il Milan si presenta al via senza un paio di pezzi pregiati (Maignan e Theo), la Juve è eternamente incerottata e afflitta da una marea di problemi extracampo (dagli strascichi legali, al doping di Pogba fino alle scommesse di Fagioli). Tuttavia i tre punti in palio se non valgono una stagione, poco ci manca: per la Juve senza coppe questa vale come un match di Champions. E’ la classica partita che non si può non guardare. E questa settimana c’è pure un’occasione eccezionale per riuscire a vederla a un prezzo scontatissimo.

L’offerta Dazn per vedere il campionato a un prezzo scontato

